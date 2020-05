Euroopa Liidu (EL) võimsaimaks meetmeks ühenduse aluspõhimõtete vastu eksivate liikmesriikide korrale kutsumisel on Lissaboni lepingu artikkel 7, mille alusel käib praegu menetlus Poola ja Ungari suhtes. Mis võimalusi annab aga vahel ka ELi tuumarelvaks nimetatud artikkel 7 ühendusele?

Tuumarelva tiitli on 2009. aastal kehtima hakanud Lissaboni leppe ehk ELi reformilepingu artikkel 7 teeninud ära sellega, et see sisaldab kõige karmimat poliitilist sanktsiooni, mille ühendus saab liikmesmaale kehtestada – hääleõiguse peatamist Euroopa Liidu Nõukogus.