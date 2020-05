Itaalia maakondi süüdistatakse viiruseandmete moonutamises

Lombardia, mida viirus esimesena rängalt räsis, lükkas väited vihaselt tagasi ja ähvardas süüdistaja kohtusse anda.

Eksperdid manitsevad sellest hoolimata mitte kiirustama üleriigliste piirangute tühistamise teise etapiga, mis on kavandatud 3. juuniks. Siis lubataks itaallastel esmakordselt kolme kuu järel kogu riigis vabalt liikuda ja ka välisturistid võiksid taas Itaaliasse tulla.

Valitsus on jätnud endale õiguse mõnda maakonda mitte avada, kui neid peetakse ikka veel nakkusohtlikuks.

«Meil on põhjendatud kahtlus, et maakonnad kasutavad mitmesuguseid võtteid, et neid uuesti ei suletaks,» ütles tervishoiu mõttekoja Fondazione GIMBE juht Nino Cartabellotta neljapäeval Radio 24 saates.

Tema sõnul on Lombardias toimunud viimase kolme kuu jooksul andmetega liiga palju veidraid asju, näiteks on tervenenuks loetud inimesed, kes on küll haiglast koju lubatud, kuid ikka veel haiged.

Andmete avaldamisega viivitati kahtlaselt ka siis, kui eriolukord oli juba läbi, lisas Cartabellotta. See jättis mulje, et Lombardia püüab uutest nakkusjuhtudest teatamist vältida.

«Paistis, nagu oleks millegipärast vaja hoida diagnooside arv teatud tasemel,» ütles Cartabellotta.

Lombardia võimude sõnul on süüdistused tõsised ja solvavad ning eelkõige ei vasta tõele.

Reedel teatas ajaleht Stampa, et viimastel nädalatel on kümned viroloogid osutanud ebakõladele andmetes, sest neis näidatakse nakatumiste arvu tegelikust väiksemana.

Nakkushaiguste ekspert Luigi Toma ütles ajalehele Messaggero, et Lombardias, aga ka Piemontes ja Liguurias näib olevat viiruse seire ja tuvastamisega midagi viltu.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Itaalia valitsuse nõuniku Walter Ricciardi sõnul on tõsine põhjus arvata, et mõne maakonna andmed ei ole usaldusväärsed.

Maakondade taasavamise kohta on vara otsustada, ütles ta reedel ajalehele Repubblica, ja eriti ohtlik on olukord Lombardias, kus teadaolevalt on viirus veel 20 000 inimesel, lisaks asümptomaatilised juhtumid.

Kolm lõunapoolset maakonda - Campania, Sardiinia ja Sitsiilia - ähvardavad mitte lubada põhjast tulnud inimesi sisse, või sunnitakse nad karantiini.

Itaalias on koroonaviiruse tõttu surnud üle 33 000 inimese, neist ligi 16 000 Lombardias.