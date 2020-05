Taani avab piirid viiruse tõttu lahus viibinud paaridele

Eelmisel nädalal jõudis Taani parlament kokkuleppele kiirendada riigi taasavamist, lubades mõnedel välismaalastel riiki siseneda, muuseas neil, kelle kaaslased elavad Taanis.

Kuid 25. maist jõustunud erand tehakse ainult neile, kes elavad teistes põhjamaades või Saksamaal, kirjutab Euractiv.

«On väga keeruline, kui pole võimalik tunda füüsilist lähedust,» lausus 26-aastane kanadalanna Melinda Schenider AFPle.

Ontarios lõksus Schneider ei ole näinud oma poiss-sõpra alates 8. jaanuarist. «Teadmatus, millal me uuesti kohtuda võime, muudab selle veelgi raskemaks,» lisas ta.

Uute reeglite alusel võivad Taani naasta ka koduomanikud ja kaugemad pereliikmed, kui nad suudavad oma visiidi eesmärki põhjendada. Need, kes on taanlasega abielus või kellel on Taani kodanikega laps, võisid niigi riiki siseneda.

Veidi kaheldav on siiski, mille alusel erandeid tehakse ja mis riikide kodanikke riiki lubatakse, märkis Kopenhaageni ülikooli politoloogiaprofessor Marlene Wind.

«Üsna tavaline on näha valitsust kasutamas meetmeid, mis ei ole lõppude-lõpuks seaduslikud, kuid nad võtavad kaalutletud riski,» lausus Wind.

54-aastase Briti hambaarsti Nick Allday ja tema taanlannast tüdruksõbra Andrea jaoks on ootamine ja ebakindlus raskelt mõjunud.

«Ma pidin lendama Taani päeval, mil piirid suleti, kuid kahjuks loobusin sellest,» sõnas Allday AFPle.

Valikuline piiride avamine annab paarile lootust ning Allday on otsustanud proovida õnne ning siseneda Taani Saksamaalt – ehk lepliku piiriametniku loal.

54-aastane sakslane Andreas sai piiri ületada teisipäeval. «Ta esitas minu allkirjaga kirja, minu passi koopia ja minu sotsiaalkindlustuskaardi ning sellest piisas,» lausus temaga 17 aastat suhtes olnud Ulla Lundgaard.

«Ta oli valmis ette näitama kõike, et tõestada, et me oleme paar – fotosid, sõnumeid, hotellitšekke ja lennupileteid –, kuid seda ei olnud vaja,» lisas ta.

Tavaliselt elab Andreas neli päeva nädalast Taanis koos Ullaga, kuid piiride sulgemine 16. mail sundis teda jääma Hamburgi, kus asub tema laevandusettevõte.

«Mul on endiselt raske uskuda, et oleme jälle koos,» lausus Lundgaard, lisades, et tal on kahju paaridest, et on üksteisest lahus.

Kanada kodanik Schneider seadis aga otsuse õigluse kahtluse alla ja ütles AFPle, et ta ei suuda näha mingit argumenti ühe või teise riigi või suhte tüübi eelistamisel.

«Õed-vennad, seaduslikud partnerid ja lapsed kogu maailmast on riiki lubatud, miks on siis poiss-sõprade ja tüdruksõprade sisenemine piiratud teatud riikidega?» päris ta.

Lõuna-Taani ülikooli lektor Ayo Nasborg-Andersen märkis, et uute erandite struktuur on ilmselt kompromiss.

«Ma arvan, et väheldane avamine ja selle sidumine geograafilise faktoriga on lihtsalt võimalikest parima variandi valimine,» põhjendas Nasborg-Andersen, lisades, et selline asjade korraldus peab olema ajutine. «Kui nad ei asu ühe kuu pärast leevendama, muutun ma murelikuks ja hakkan diskrimineerimisest rääkima.»

Euroopa sees piiride taasavamine on praeguse kava järgi plaanis juuni keskpaigas, kuid seni on piiride avamisest teatanud umbropsu üksikuid riigid, hoolimata Euroopa Komisjoni üleskutsetest piiride avamist koordineerida.