Barnier: Ühendkuningriik peab mõistma Brexiti tagajärgi

Barnier andis intervjuu Deutschlandfunki raadiole, kus nõudis Londonilt realistlikumat mõtlemist, kui nad soovivad ühisturult ja tolliliidust leppega lahkuda. Politico teatel oli Barnier’ avaldus vastuseks Briti pealäbirääkija David Frosti eilsetele sõnadele.

Frost ütles Briti parlamendile, et kui Brüssel soovib jõuda leppeni, peavad nad oma läbirääkimismandaati edasi arendama, vastasel juhul jalutab Ühendkuningriik läbirääkimistelt minema.

«Ma meenutaks teile, et Ühendkuningriik lahkub siseturult ja tolliliidust...meie ei lahku Ühendkuningriigist,» märkis Barnier intervjuus. «Kolmas riik, Ühendkuningriik, ei dikteeri tingimusi, mille alusel Briti kaubad, teenused, andmed, töölised või ettevõtted meie turule ligipääsu saavad...me jääme suveräänseks. See on minu mandaat.»

Läbirääkija sõnul on tal keeruline mõista Briti positsiooni ausa konkurentsi osas, kuna ta leppis koos Frosti ja Briti peaministri Boris Johnsoniga möödunud aasta oktoobris tulevikusuhete deklaratsiooni osas läbi rääkides neis tingimustes väga täpselt kokku.

Hoolimata selgetest erimeelsustest usub Barnier endiselt, et kuigi see on raske, siis on siiski võimalik enne aasta lõppu kokkuleppele jõuda. Samas edastas ta hoiatuse: «Me soovime jõuda partnerluse ja tasakaalustatud kokkuleppeni selle suure ja sõbraliku naabri ning liitlasega...aga see ei saa kunagi juhtuma ühisturu, Euroopa tarbijate ja Euroopa ettevõtete arvelt nagu britid seda saavutada püüavad.»

Mitmel pool on hoiatatud, et koroonaviiruse pandeemia tõttu võib suureneda kaubandusleppeta Brexiti võimalust aasta lõpus. Seni pole Johnsoni valitsus soostunud üleminekuperioodi pikendama, kuigi neil oleks õigus seda teha ja nii oleks võimalik läbirääkimisteks aega juurde võita.

See on omakorda tekitanud kahtlusi, et Johnsoni valitsus ei soovigi ELiga lepet saavutada.

Tunnustatud mõttekoja CSIS Euroopa programmi asepresident Heather A. Conley kirjutas mai alguses, et kuna Covid-19 tagajärjel ootab Ühendkuningriiki sarnaselt teistele riikidele niigi ees majanduslangus, siis võib see Brexiti-meelsele valitsusele pakkuda võimalust.