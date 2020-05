Kuidas aitab tubakataim võidelda koroonaviirusega?

Valencias tegutsev taimede molekulaar- ja rakubioloogia instituut kasutab uusimat tehnoloogiat, et kasvatada tavalise tubaka lähisugulast, Austraaliast pärit taime Nicotiana benthamiana ning järjestada selle genoomi.

ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisvahendi Horisont 2020 abiga loodavad Newcotiana projekti kallal töötavad teadlased nüüd sellest taimest toota molekuli, mis aitaks võidelda uue koroonaviiruse põhjustatud haigusega Covid-19.

«Paljud ravimid, mida me kasutame tänapäeval, on saadud taimedest, aga nüüd oleme tänu biotehnoloogiale võimelised tootma taimedest teistsuguseid aineid, mis on erinevad nendest, mida nad toodavad looduslikult. Me teeme seda, viies geneetilise materjali nende genoomi. See sisaldab informatsiooni, mis võimaldab valmistada arstimeid nagu antikehad, vaktsiinid ja teised tooted,» selgitas Newcotiana projekti koordinaator Diego Orzáez Euronewsile.

Lootused on kõrgel, et kasutades tehnikat, mis suudab ohjata taime rakke ja mahla, on lõpuks võimalik valmistada ka Covid-19 vaktsiini.

Nicotiana benthamiana taime on juba kasutatud vaktsiinide ja antikehade tootmiseks viirustele nagu näiteks Ebola.

Süstides teistsugust DNAd taime lehtedesse, saab selle geene modifitseerida nii, et on võimalik luua spetsiifilisis farmaatsiatooteid ja seda väga suurtes kogustes.

Asjatundjate sõnul on sellel meetodil üksjagu eeliseid teiste vaktsiini tootmise võimaluste ees: nii saab valmistada suures koguses soovitud valku, see on võrreldes teiste meetoditega odav ning see on turvaline.

«Taimed on teadlastele väga kasulikud, sest nad on alternatiivseks vahendiks, kuidas väljendada viirusvalke ja nukleiinhappeid, ilma et peaks tegelikult töötama haigust põhjustava viiruse endaga. Ja me saame kasutada sünteetilise bioloogia tehnikaid, et valmistada asju nagu viirusesarnased osakesed ilma nakatava viirusega tegelemata,» jutustas John Innesi keskuse viroloog George Lomonossoff.

Muundatud taim on võimeline tootma valke, mis on sarnased inimrakus leiduvatele ning teadalaste sõnul kasutab üha enam ettevõtteid seda tehnikat.