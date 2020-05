Ühendriikides suri ööpäevaga koroonaviirusesse 1225 inimest

Riigis on pandeemia algusest viiruse läbi elu jätnud 102 798 ja nakatunud 1 745 606 inimest.

President Donald Trump teatas reedel, et USA katkestab sidemed Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO).

Trumpi hinnangul ei suutnud WHO teha piisavalt võitluses koroonaviiruse algse levikuga. Presidendi kinnitusel on juba peatatud «Hiina jalutusrihma otsas» oleva WHO rahastamine.