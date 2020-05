Merkel ei sõida Ühendriikidesse G7 tippkohtumisele

Seitsme juhtiva majandusriigi liidrid, kelle tavapärane tippkohtumine on tänavu kavas videokonverentsina, loobusid plaanist koguneda Marylandi osariigis asuvasse presidendiresidentsi, nagu USA kui G7 eesistuja oli esialgu kavandanud.

Trump andis aga eelmisel nädalal mõista, et on valmis korraldama kõigest hoolimata kohtumise peamiselt Valges Majas, aga osaliselt võibolla ka Camp Davidis.

65-aastane Merkel on 73-aastase Trumpi järel vanuselt teine G7 liider. Ka Jaapani peaminister Shinzo Abe on 65, aga mõned kuud Merkelist noorem. Sellise vanusega kuuluvad nad koroonaviiruse riskirühma.

Valge Maja ütles, et võtab hiigelsuure diplomaatilise kohtumise taas päevakorda näitamaks jõudu olukorras, kus majandused hakkavad tasapisi koroonapiirangutest tingitud seisakust toibuma.

Merkel lükkas kutse esimesena kindlalt tagasi, teised maailma liirid on väljendanud ebamääraselt positiivset suhtumist.

Valge Maja teatas reedel, et Trump arutas asja Briti peaministri Boris Johnsoniga ja nad leidsid, et G7-l oleks oluline lähitulevikus isiklikult kokku tulla.

Kanada peaminister Justin Trudeau ütles, et füüsilise kohtumise korral tuleks seada esikohale ohutus.

Prantsuse presidendi büroo teatas, et Emmanuel Macron on valmis Camp Davidisse tulema, kui terviseolukord lubab.

Sama meelt on ka Euroopa Ülemkogu eestistuja Charles Michel.

USA on praegu suurima COVID-19 nakkusejuhtudega riik, kus on võetud 1 745 000 positiivset koroonaproovi ja surnud on üle 102 000 inimese.