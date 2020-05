Uuring: ELi kriisimeetmetega on kõige vähem rahul itaallased

ELi poolt rakendatud meetmete osas ütles 52 protsenti vastanutest, et need olid ebapiisavad. Taas oldi kõige kriitilisemad Itaalias, Hispaanias ja Kreekas. Rahulolematust võis märgata ka Austrias ja Bulgaarias. 42 protsenti vastanutest oli ELi tegevusega rahul, kõige positiivsemalt hinnati seda Iirimaal, Hollandis, Taanis ja Soomes.

Selgus ka, et kõige kriitilisematele riikidele on tegelikult antud kõige rohkem abi. Euractivi teatel näitavad need andmed, et ELi tegevuse osas ringleb endiselt märkimisväärselt valeinfot.