Gibraltar kaitseb oma kuulsaid makaake koroonaviiruse eest

Berberi makaagid ehk magotid, Euroopa ainsad metsikult elavad ahvid, on populaarne turismiatraktsioon ning kohaliku pärimuse kohaselt ei ole Gibraltar enam Suurbritannia koosseisus, kui ahvide kogukond kaljuselt poolsaare tipult lahkub.

Nende toitmine on juba keelatud ja keelu rikkujaid ootab kopsakas trahv.

Nüüd otsustas valitsus minna veelgi kaugemale.

Koroonaviiruse saabumisega «võtame karme meetmeid, et piirata kontakti makaakidega» ütles valitsus reedel.

«See on selleks, et minimeerida nende nakatumise riski, haigestumist ja suremist. On teada, et mujal on primaadid sellele altid olnud.»

Valitsus andis välja seaduseelnõu «mis muudab makaakide puudutamise või nende loomulikku tegevusse sekkumise seadusrikkumiseks, välja arvatud juhul, kui see toimub valitsuse loal, teadustöö või veterinaartöö eesmärkidel».

Gibraltari 30 000 suuruse elanikkonna hulgas on tuvastatud vaid 161 COVID-19 nakkusjuhtu ja viiruse mõju on seal olnud väike, eriti võrreldes naaberriigi Hispaaniaga, mis on üks Euroopa rängemini viirusest räsitud riike.