Rumeenia peaminister jäi vahele koroonareeglite rikkumisega

Nutitelefoniga tehtud fotol on näha Orbanit oma kabinetis sigaretti suitsetamas. Teda ümbritseb neli kabinetiliiget, kellest keegi ei kanna maski ega järgi sotsiaalse distantseerumise reegleid.

Välisminister Bogdan Aurescu hoiab käes sigarit ning laual on maskid ja alkoholipudelid.

Orban ütles, et foto tehti 25. mail, tema 57. sünnipäeval.

«Mõned kolleegi astusid läbi, et mind üllatada. Pakkusin neile süüa ja klaasi veini, viskit. Me ei kandnud maske, sest olime just söömise lõpetanud,» ütles Orban uudisteagentuurile Mediafax.