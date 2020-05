AFP: maailmas on kinnitust saanud üle kuue miljoni koroonanakkuse

Laupäeva õhtu seisuga oli maailmas kinnitust saanud 6 000 867 COVID-19 nakkust ja 366 848 surma. Euroopa on jätkuvalt kõige enam pandeemiast mõjutatud maailmajagu 2 135 170 nakkusjuhtumi ja 177 595 surmajuhtumiga.

USA on kõige enam mõjutada saanud riik 1 760 740 nakkuse ja 103 472 surmaga. Viirus levib hetkel kõige kiiremini Ladina-Ameerikas, kus viimase 24 tunni jooksul on kinnitust saanud enam kui 45 000 uut nakkusjuhtumit. Kokku on regioonis kinnitatud 944 695 nakkust ja 49 230 surma.