USA ametnikud süüdistavad puhkenud vägivallas ideoloogilisi gruppe

Väidetele, miks mõnda liikumist kahtlustatakse süütamistes ja vägivallas enamasti ei täpsustata. Kaootilistel meeleavaldustel on konkreetsete süüdlaste tuvastamine ja nende motiivi väljaselgitamine ka keeruline.

Laupäeval valmistuti mitmes USA linnas taas rahutusteks. Sealjuures paluti abi ka Rahvuskaardilt ja kehtestati öised liikumiskeelud.

Minnesota kuberner Tim Walz ütles laupäeval ajakirjanikele, et ta on kuulnud kinnitamata teateid paremäärmuslaste saabumisest osariiki, et seal vägivalda külvata. Kaosest üritavad kasu lõigata ka uimastikartellid, arvas ta. Osariigi avaliku julgeoleku juht John Harrington sõnas hiljem, et võimud on saanud teateid paremäärmuslastest kahtlusaluste kohta.

«Ma ei saa väita, et meil on kohalike korrakaitsjate kinnitatud tunnistusi, et oleme piirkonnas näinud valge rassi ülistajate rakke,» ütles ta laupäeval.

Föderaalvõimud on teatanud samas «vasakäärmuslikest gruppidest». President Donald Trump väitis, et vägivalda orkestreerivad antifašistlik liikumine Antifa ja teised «radikaalsed rühmitused».

Justiitsminister William Barr ütles hiljem, et vägivallaintsidendid Minneapolise linnas said alguse tänu «Antifale omasele taktikale». Justiitsministeerium ei täpsustanud, mis asitõenditele ministri väited tuginesid, kuid rõhutasid, et informatsioon pärines korrakaitselt.

Politsei Minneapolise linnas 30. mai 2020. FOTO: Reuters/Scanpix

Sisejulgeolekuministri kohusetäitja Chad Wolfi sõnul rakendavad süüdlased organiseeritud lähenemist, mida rahumeelsetel protestiaktsioonidel ei kasutata. Samas hoidus ta osutamast ühelegi ideoloogiale.

Minneapolise linna endisele politseiametnikule Derek Chauvinile esitati mõrvasüüdistus seoses mustanahalise mehe surmaga kinnipidamisel, teatas reedel USA prokuratuur. Prokuröri sõnul ei välista ta, et ka kolmele ülejäänud juhtunus osalenud politseiametnikule esitatakse süüdistused.

Nutitelefoniga filmitud videost nähtub, et kinnivõtmise ajal esmaspäeval oli politseinik surunud üle viie minuti põlvega 46-aastase George Floydi kaelale. Floyd kuulutati hiljem surnuks.

Mees oli peetud kinni ühes poes valeraha kasutamise kahtlusel.

Kuue aasta eest vallandas politseivägivald USA-s liikumise Black Lives Matter (eesti keeles Mustanahaliste Elud On Tähtsad). Viimastel aastatel on Ühendriikides aset leidnud mitmeid juhtumeid, kus politseinik on tapnud küsitavatel põhjustel mustanahalise.