USA meeleavaldustel on 17 linnas kinni peetud 1400 inimest

Meeleavaldused said alguse esmaspäeval Minneapolisest, kus vahistamise käigus sai politsei vägivalla tõttu surma mustanahaline mees George Floy. Surma põhjustanud korravalvur võeti reedel vahi alla ja talle esitati tapmissüüdistus.

Enamik meeleavaldusi on olnud rahulikud, kuid mõnel pool on protestid kasvanud üle rüüstamiseks ja vägivallaks, mida politsei omakorda jõuliselt maha surub.

Uudisteagentuuri Associated Pressi andmetel on neljapäevast alates kinni peetud vähemalt 1383 inimest. Tegelik arv on ilmselt suurem, sest laupäevõhtuseid andmeid veel ei ole.