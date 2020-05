USA saadab Brasiiliale kaks miljonit doosi tõendamata toimega ravimit

«Hüdroksüklorokviini kasutatakse profülaktikaks, et aidata Brasiilia õdesid, arste ja meditsiinitöötajaid viiruse vastu kaitsta. Seda kasutatakse ka nakatunud brasiillaste raviks,» lisati avalduses.

Ravimi mõju on küsitav ja selle ümber on käinud palju tuliseid vaidlusi. Maailma Terviseorganisatsioon WHO on hoiatanud, et hüdroksüklorokviin võib olla ohtlik, sest võib suurendada muu hulgas südame rütmiprobleeme.

Ravimi kasutamise koroonapatsientide puhul keelas möödunud nädal Prantsuse valitsus.

Hüdroksüklorokviini on seevastu ohtralt kiitnud USA president Donald Trump, kes ütles end seda kasutavat ennetava meetmena.

Ka Brasiilia president Jair Bolsonaro on selle ravimi kasutamist toetanud ja ka Brasiilia tervishoiuminister soovitas seda võtta isegi kergete koroonasümptomite puhul.

Bolsonaro valitsuse kaks eelmist tervishoiuministrit olid sunnitud erimeelsuste tõttu presidendiga aprillis-mais ameti maha panema.

Trumpi ja Bolsonarot ühendab ka see, et mõlemad on jõuliselt nõudnud koroonapiirangute kiiret tühistamist.

Brasiiliast on saanud viimastel nädalatel üks pandeemia koldeid. Riigis on tuvastatud umbes pool miljonit nakatunut, sellega seotud surmajuhtumeid aha üle 29 000. Nende näitajate poolest on Brasiilia vastavalt teisel ja neljandal kohal maailmas.