«Meil on mustanahalised pojad, mustanahalised vennad, mustanahalised sõbrad. Me ei soovi nende surma. Me oleme väsinud, et see ikka ja jälle juhtub, me oleme väsinud rõhumisest,» lausus Minneapolise kaksiklinnas Saint Paulis meelt avaldanud 31-aastane Muna Abdi. «Ma tahan tagada, et ta ellu jääks,» lisas ta oma kolmeaastasele pojale viidates.