Venezuela autojuhid said võimaluse osta kallist bensiini

Venezuela 200 bensiinijaamas on nüüd võimalik tankida, tasudes 50 USA sendi väärtuses liitri eest. Iga kuu saab ka piiratud koguses subsideeritud kütust, mille liitri eest tuleb välja käia summa, mis võrdub 2,5 USA sendiga.

Valitsus jätkab kogu ühistranspordi kütuse rahastamist, märkis Maduro.

«On aeg liikuda uue poliitika, uue normaalsuse, uue olukorra suunas,» lausus Maduro laupäeval riigitelevisioonis, nimetades seda sammu kulude reguleerimiseks.

Venezuelal on maailma suurimad naftavarud, kuid ta on sunnitud ostma kütust Iraanist, et kroonilise nappusega toime tulla, suutmata ise piisavalt toornaftat ammutada ja seda bensiiniks töödelda.

Viimane viiest Iraani tankerist on lähenemas Venezuela rannikule, kuid ekspertide sõnul jätkub kõigi nende laevade lastist Venezuela autojuhtidele vaid mõneks nädalaks. Samal ajal püüab Venezulea riiklik naftafirma PDVSA Iraani abiga oma bensiinitootmist taasalustada.

Maduro süüdistab «imperialistlikku» USA-d majandussõjas Venezuela vastu. Maduro kriitikud aga väidavad riigi viletsuse olevat põhjustatud aastatepikkusest korruptsioonist ja oskamatust juhtimisest.

Kütusenappus on kimbutanud riiki aastaid, kuid nüüd on see jõudnud ka pealinna Caracasesse, kus bensiinijaamade järjekorrad on veninud kilomeetrite pikkuseks.

Maduro märkis paari päeva eest, et on nimetanud meeskonna kaaluma bensiinihindu. Venezuela maksis Iraani bensiini eest dollarites, lausus Maduro, paludes riigi kodanikelt toetust.

Kütusehinnad on varem olnud plahvatusohtlik teema. 1989. aastal puhkesid Venezuelas 300 ohvrini viinud rahutused, kui tollane president Carlos Andrés Pérez andis korralduse hindu tõsta.