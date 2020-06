Itaalias põhjustas furoori Milano haigla peaarsti väide, et viirust enam ei ole

Itaalia valmistub sel nädalal karantiinimeetmete uueks oluliseks leevenduseks. Alates kolmapäevast on riiki lubatud välisturistid ja itaallased saavad liikuda regioonide vahel.

Valitsus hoiatab siiski, et see on Itaalias 33 500 inimelu nõudnud pandeemia üks kõige ohtlikumaid faase ning kutsub inimesi kandma maske ja hoidma vahet.