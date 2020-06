WHO soovib koostöö jätkumist USA-ga

WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles, et USA panus organisatsiooni töösse on aastakümnete jooksul «paljutki muutnud» ning «WHO soovib, et see koostöö jätkuks».

Trump ütles reedel, et USA katkestab sidemed WHO-ga, kes tema sõnul ei teinud esialgu piisavalt koroonaviiruse leviku peatamiseks.

Esialgu peatas Trump kuu aega tagasi organisatsiooni rahastamise, süüdistades WHO-d globaalse COVID-19 pandeemia vastase võitluse juhtimisega mitte hakkamasaamises.

Trump on süüdistanud ka Genfis asuvat organisatsiooni Hiina «käpiknukuks» olemises.

«Meile on esitatud küsimusi USA presidendi reedel tehtud avalduse kohta,» ütles Tedros virtuaalsel pressikonverentsil. «Maailm on kaua saanud kasu USA valitsuse ja rahva koostöövalmidusest.»

«USA valitsuse ja rahva aastakümnete jooksul antud panus ning heldus globaalse tervishoiuolukorra suhtes on olnud tohutu ning muutis palju rahvatervise olukorda üle kogu maailma,» lisas ta. «WHO sooviks on, et see koostöö jätkuks.»