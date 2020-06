Trump lubas rahutuste mahasurumiseks tuua pealinna tänavaile sõdurid

Trump loodab sellega panna piiri edasistele meeleavaldustele Washingtonis, kus Valge Maja lähedal paiknevad hooned ja monumendid on langenud rüüstajate ja vandaalide rünnakute alla.

President mõistis hukka «siseterrorismi» vägivalla ja kritiseeris teravalt meeleavaldusi pealinnas, kus osa demonstrante on rüüstanud kinnisvara ning vandaalitsenud monumentide kallal ning politseil on tegu protestijate ohjamisega.

«Ma tahan, et selle terrori korraldajad oleks hoiatatud, et teid ootavad karmid kriminaaltrahvid ja pikad vanglakaristused,» ütles ta.

Pea nädala jagu on mitmel pool riigis avaldatud meelt politseivägivalla vastu, mille viimaseid kurbi näiteid oli mustanahalise George Floydi surm kinnipidamisel. Mitmel pool riigis on demonstratsioonid võtnud aga vägivaldseid mõõtmeid ning korrakaitsjatel on tegu protestijate ohjeldamisel.