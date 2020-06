USA-s on rassimeeleavaldustega seoses peetud kinni üle 5600 inimese

Meeleavaldused said alguse 25. mail, kui mustanahaline Floyd suri valgenahaliste politseinike tõttu kinnipidamisel.

Juhtunuga seoses on esitatud mõrvasüüdistus politseinik Derek Chauvinile, kes vajutas ligi üheksa minuti jooksul põlvega Floydi kaelale, jätkates seda isegi siis, kui Floyd enam ei liigutanud ning anus, et tal lastaks hingata.

Mitmetes USA linnades on meeleavaldused muutunud ka vägivaldseks, president Donald Trump on kutsunud politseid ja kubernere kasutama senisest veelgi karmimat kätt protestijate ohjamisel ning lubas esmaspäeval tuua pealinna Washingtoni tänavaile ka sõdurid.

Minneapolises, kus Floyd suri, on peetud kinni 155 inimest.

Mitmel pool mujal on kinnipidamiste arv olnud tunduvalt kõrgem, nii näiteks on New Yorgi linnas võetud ajutiselt vabadus ligi 800 inimesel ning Los Angeleses peeti kinni enam kui 900 inimest.