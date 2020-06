Politseinikud ei tapnud tegelikult George Floydi ja mees on endiselt elus. Miljardärist filantroop George Soros jagab protestijatele loopimiseks telliskive. Need on vaid paar markantsemat näidet vandenõuteooriatest ja valeinfokampaaniatest, mis on USAs rassimisvastaste protestide laineharjal interneti vallutanud.

Eelmise nädala alguses Minneapolises politsei jõhkrutsemise tõttu elu kaotanud 46-aastase mustanahalise George Floydi surm on toonud kaasa ebatõdede, vandenõuteooriate ja libauudiste vohamise enneolematus ulatuses, kuna sündmus on saanud kogu maailma ajakirjanduses pretsedenditut vastukaja ning langenud kokku koroonaviiruse pandeemiaga.

«Kombinatsioon arenevatest sündmustest, püsivast tähelepanust ja eelkõige sügavatest eksisteerivatest lõhedest muudavad selle hetke valeinformatsiooni mõttes täiuslikuks tormiks,» lausus The New York Timesile Graham Brookie, kes on mõttekoja Atlantic Council digiuuringute labori direktor. «Kõik see on mürgine ja muudab väga tõeliste probleemide ja lõhedega tegelemise keerulisemaks.»