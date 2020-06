AP: Hiina viivitas koroonaviiruse andmete WHO-le edastamisega

Uudisteagentuur Associated Press on aga sisedokumentide, meilide ja kümnete intervjuude põhjal välja selgitanud, et tegelikkuses viivitasid Hiina ametnikud viiruse genoomi avaldamisega üle nädala pärast seda, kui see oli mitmes riiklikus laboris määratud.

WHO-ga ei jagatud ka andmeid testide, ravimite ja vaktsiinide kohta. Suuresti on selle põhjuseks range infokontroll ja konkurents Hiina riiklikus tervishoiusüsteemis.

Genoom avaldati alles siis, kui üks labor tegi 11. jaanuaril selle enne ametivõime ühes viroloogiaportaalis teatavaks. Isegi siis venitas Hiina vähemalt kaks nädalat kõigi valjalike detailide WHO-le edastamisega.

Selle ajaga oleks saanud viiruse levikut oluliselt aeglustada.

Ehkki WHO ametnikult Hiinat kiitis, näitavad AP andmed üleilmse tervishoiuorganisatsiooni muret väärtusliku aja kaotamise pärast.

«Olukord on praegu selline, et nad andsid selle meile 15 minutit enne, kui see avaldati CCTV-s,» ütles ühel kohtumisel doktor Gauden Galea, WHO kõrge ametnik Hiinas riiklikule telekanalile viidates.

WHO on sattunud koroonapandeemia ja Hiina rolli tõttu selles täbarasse olukorda. USA president Donald Trump süüdistas teda kokkumängus Hiinaga pandeemia ulatuse varjamises ja teatas reedel, et katkestab sidemed organisatsiooniga.

Hiina president Xi Jinping kinnitab aga, et Hiina on andnud alati WHO-le ja maailmale informatsiooni aegsasti.

AP hangitud info ei toeta ei Hiina ega USA väiteid. Rahvusvahelised seadused kohustavad küll riike andma WHO-le andmeid, mis võivad rahva tervist mõjutada, kuid organisatsioonil ei ole võimu kedagi sundida.