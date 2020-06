Pandeemia haukab suure tüki Euroopa kosmoseprogrammi rahastusest

Euroopa kosmosetööstuse ettevõtete esindusühenduse Eurospace peasekretär Olivier Lemaitre ennustab, et erakliendid investeerivad tänavu satelliidiprojektidesse vähem kui varem.

Tema hinnangul vajab kosmosetööstus hiiglaslikku toetust, et teadus- ja arendustegevus saaks jätkuda. Lemaitre ütles Euronewsile, et ELi riigid pole seni olukorra tõsidusest aru saanud.

Komisjoni siseturuvolinik Thierry Breton kirjutas päras SpaceXi raketi starti Ameerika Ühendriikidest eelmisel nädalal, et tegu oli meeldetuletusega eurooplastele, et sõltumatu ligipääs kosmosele on võtmetähtsusega.