Kümme küsimust eestlasest euroametnikule: Inga Höglund

Kujutage ise ette väikelast, kes peab terve päeva toas püsima ja näeb kõrvalt oma ainiti rüperaalil toksivaid vanemaid. Mõistagi tekitab olukord süümepiinu: ei saa laps piisavalt tähelepanu ega tegevust ning ka töö kannatab.

Belgias kehtisid pikalt ranged liikumispiirangud ning kohvikud on siin jätkuvalt kinni. Ehk siis kohati on koopaelaniku tunne, eriti, kui üritada hoolega rahvamasse vältida. Toidupoes käimine on muutunud ka tõeliselt piinarikkaks ettevõtmiseks.

Enim igatsen taga muretut ja vaba liikumist. Näiteks olukordi, kus saab pargis rahulikult istuda ja juttu vesta samal ajal kui laps kõik ettejuhtuvad kivid üle lakub ja kõigi teiste põnnidega tutvust teeb.

7. Mis on teie suurim avastus seoses koroonakriisis muutunud elukorraldusega?

Üsna banaalne, aga see on jätkuvalt uskumatu, kui palju peab iga päev süüa tegema, et väike pere toidetud saaks. Kokka ja koduhaldjat pole minust sellele vaatamata saanud.

Lisaks tõmbab mind kogu aeg loodusesse, mis Brüsselis elades pisut raskendatud on.

8. Mis on teie kõige suurem mure seoses koroonakriisiga?

Lähedaste tervis ja elatis on kahtlemata kõige olulisemad. Aga ka laiemalt: paljud inimesed on pandeemia tõttu oma sissetuleku kaotanud. Loodan siiralt, et ELi ulatuslik toetus jõuab kiirelt kõigi abivajajateni.

Lisaks on murettekitav desinformatsiooni levik. See pole otseselt seotud koroonakriisiga, aga pandeemia loob väärinfo levitamiseks liigagi soodsad tingimused. Inimesed ei adu tihtilugu, et nendega manipuleeritakse. Kõiksugu konspiratsiooniteooriad on kahtlemata väga ahvatlevad – sest kellele ei meeldiks head spioonilood –, kuid sotsiaalmeedia ajastul on kriitilise lugemise oskust hädasti vaja. Allikakriitikat tundub ka järjest vähemaks jäävat.

9. Nimetage kolm Eesti asja, millest te Brüsselis enim puudust tunnete?

Ei saa ilma klišeedeta: Eesti loodus ja värske õhk, saun, hapukoor ja must leib.

10. Nimetage kolm Brüsseli asja, millest te Eestis elades ilmselt enim puudust tunneksite?