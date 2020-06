Briti valitsus: koroonapiirangud ei tähenda seksikeeldu

Esmaspäeval jõustnud uute reeglitega on mõningad sotsiaalsete kontaktide piirangud tühistatud, aga juurde on tulnud pügal, mis keelab kahe eri leibkonnast inimese kohtumise eraruumides.

Sotsiaalmeedia ristis selle kiiresti seksikeeluks, aga mõned nutikamad osutasid, et seks on keelatud küll siseruumides, aga mitte vabas õhus.

Regionaalarengu minister Simon Clarke ütles raadiojaamale LBC, et ei ole meetme iseloomustusega rahul, sest selle eesmärk on kaitsta rahva tervist ja vähendada nakatumist.

«Selgelt on väga tähtis, et inimesed püsiksid omas kodus ja meil ei oleks ühiskonnas mingit täiendavat nakatamisohtu, ja see on oluline samm selle kestlikuks muutmise suunas,» ütles ta.