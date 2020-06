India finantspealinnale Mumbaile läheneb tugev torm

India läänepoolsed osariigid Gujarat ja Maharashtra evakueerisid umbes 100 000 inimest tormi teelt, mis on enam kui sajandi jooksul esimene sedavõrd võimas tsüklon, kirjutas uudisteagentuur Press Trust of India.

Seni koroonaviiruse tõttu enim räsida saanud nimetatud osariigid kutsusid juba kokku kriisikomisjonid ning viisid päästjad kõrgendatud valmisolekusse. Tõenäoliselt on oodata ulatuslikke tulvasid, mis annab niigi ülekoormatud tervishoiusüsteemile oma hoobi.

Mumbaist lahkuvad erirongid, mis on viimastel nädalatel viinud linnast miljoneid töökohti kaotanud majanduspagulasi, on muutnud tormiga seoses oma sõidugraafikuid. Samuti on värskelt taastunud siseriiklik lennuliiklus osaliselt uuesti peatunud.