FOTOD ⟩ Ohtlik torm jõudis India finantspealinnale Mumbaile lähistele

Tsüklonid on Mumbaid ja selle ümbrust tavaliselt säästnud, viimane tugev torm oli linnas 1948. aastal, kuid Nisargaga võrreldavat tormi pole piirkonnas nähtud viimase saja aasta kestel.

Ilmateenistus on hoiatanud paduvihma ja tugeva tuule eest, mis puhub 28–30, iiliti aga kuni 33 meetrit sekundis. Tormis võib lainetus tõusta kuni kahemeetriseks.

Seni koroonaviiruse tõttu enim räsida saanud Maharashtra ja Gujarati osariigid kutsusid juba kokku kriisikomisjonid ning viisid päästjad kõrgendatud valmisolekusse. Tõenäoliselt on oodata ulatuslikke tulvasid, mis annab niigi ülekoormatud tervishoiusüsteemile oma hoobi.

Alibagi linn on Bollywoodi staaride ja töösturite meelispaik, kus paljudel on suvemajad.

Mumbaist lahkuvad erirongid, mis on viimastel nädalatel viinud linnast miljoneid töökohti kaotanud majanduspagulasi, on muutnud tormiga seoses oma sõidugraafikuid. Samuti on värskelt taastunud siseriiklik lennuliiklus osaliselt uuesti peatunud.