Tuhanded meeleavaldajad seisavad külg külje kõrval, karjudes üheskoos ning läkastades, kui neid tabab pisargaas. USA tervishoiueksperdid on mõistetavalt mures, et riiki haaranud politsei jõhkrutsemise vastased meeleavaldused annavad uue hoo koroonaviiruse levikule, kuid samas möönavad asjatundjad, et rassiline politseivägivald on samuti tõsine mustanahalisi ähvardav tervishoiukriis.

Virginia ülikooli haigla arst, mustanahaline Ebony Hilton leiab, et toimuv on liitnud kokku kahe eri pandeemia ohu: Covid-19 ja politsei jõhkrutsemise. «Me ootame hüpet [koroonaviiruse juhtumites], sest pole mingit sotsiaalset distantseerumist ning kahjuks kannab enamus inimesi maske valesti,» rääkis ta AFP-le.

2019. aastal korraldatud uuring leidis, et mustanahalistel meestel on 2,5 korda suurem tõenäosus politsei käes surma saada kui nende valgenahalistel sookaaslastel. «Meie arvates on küllaga tõendeid, et politsei on Ameerika Ühendriikides oht rahvatervisele,» ütles uurimuse juhtautor Rutgersi ülikooli teadlane Frank Edwards.