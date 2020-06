Itaalia avab taas piirid Euroopa turistidele

Gondlid on valmis Veneetsia kanalitele liuglema, Verona rõdu ootab Romeot ja Juliat ning Rooma Colosseum gladiaatoreid.

Karta on aga, et välisturistid, kel Itaalia koroonaepideemia pildid veel värskelt silme ees, lükkavad suvitamise edasi.

Itaalia oli esimene Euroopa riik, kus koroonaviirus leivima hakkas, ja ametlikult on seal selle tagajärjel surnud üle 33 000 inimese.

Märtsi algul kehtestas riik ranged piirangud ja nüüdseks on nakatunute arv alla saadud.

Piirangud põhjustasid aga majandusseisaku, Itaaliat ähvardab suurim sõjajärgne majanduskriis ja selle leevendmiseks on nüüd hädasti vaja välisturiste.

Põhja-Itaalias, eriti suurimas nakkuskoldes Lombardias, registreeritakse endiselt iga päev uusi COVID-19 juhtumeid ja eksperdid hoiatavad valitsust, et reisisoovitustega tuleks veel oodata.

Rahvusvahelised lennud taastuvad esialgu vaid kolme suuremasse linna: Milanosse, Rooma ja Napolisse. Ja karta on, et harilikult naaberriikidest auto, rongi või praamiga Itaaliasse sõitvad turistid valivad puhkuseks mõne teise maa.

Šveits on hoiatanud oma kodanikke, et Itaaliasse sõitjat ootavad kodumaale naastes «tervishoiumeetmed». Šveits avab 15. juunist piiri Saksamaa, Prantsusmaa ja Austriaga, aga mitte Itaaliaga.

Austria tühistab samuti juuni keskel reisipiirangud Saksamaa, Šveitsi, Tšehhi, Slovakkia ja Ungariga. Itaalia piir jääb aga kinni, sest nagu tervishoiuminister eelmisel nädalal ütles, on Itaalia ikka veel nakkuskolle.

Välisminister Luigi Di Maio hoiatas laupäeval, et Euroopa Liit kukub kokku, kui teised riigid kohtlevad Itaaliat nagu pidalitõbist. Ta lubas sõita Saksamaale, Sloveeniasse ja Kreekasse veenma neid, et Itaalia on turistidele ohutu.