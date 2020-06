Poola valimiste lükkumine juuni lõppu kahandab Duda jätkamise šansse

Poola parlamendi esimees Elżbieta Witek teatas täna, et koroonaviiruse tõttu mais toimumata jäänud presidendivalimised peetakse 28. juunil. Viimaste arvamusküsitluste kohaselt võib ees oodata üllatus, sest liberaalne opositsiooni kandidaat on kinni püüdnud seni suurt edu nautinud ametisoleva riigipea Andrzej Duda.