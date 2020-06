EL kannustab võitlema pandeemiat 5G-võrguga seostavate libauudistega

Telekomisektori lobiühenduste ETNO ja GSMA andmeil on alusetud väiteid sidesüsteemide ja pandeemia seotusest viinud enam kui 140 mobiilimasti süütamiseni kokku kümnes riigis ning rünnatud on ka seadmete hooldustöötajaid, kirjutas Euractive.

Euroopa Liidu Nõukogu ministrid rõhutasid dokumendis 5G-võrke puudutava valeinformatsiooni levikuga võitlemise olulisust, toonitades seejuures, et eriti tähtis on kummutada väited, nagu kujutaks need võrgud endast ohtu inimeste tervisele või oleks kuidagi seotud Covid-19ga.

Ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on lükanud peamiselt sotsiaalmeedias levivad alusetud väited ümber, toonitades, et viirused ei saa levida raadiolainete ega mobiilivõrkudega ning et Covid-19 on levinud ka riikidesse, kus pole 5G-võrke.