Trump näib olevat taganenud sõjaväe kasutamise plaanist

Kaitseministeerium on koostanud plaani, kuidas sõjaväge osariikide rahutuste mahasurumiseks kasutada. Uudisteagentuuri Associated Press andmetel on plaanis saata üksused kaitsma Valget Maja ja teisi föderaalhooneid, kui julgeolekuolukord pealinnas peaks halvenema, nii et rahvuskaart enam toime ei tule.