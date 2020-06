Trumpi poolt vihatud Antifa peab jahti fašistidele

Tellijale

Selle mõneti salapärase äärmusliikumise nimi on ikka ja jälle suuremate rahutuste ajal nii USAs kui ka mujal maailmas esile kerkinud. Saladuseks on nii Antifa toetajate arv kui ka see, kas neil on olemas võimekus koordineeritult tegutseda.

Rutgersi ülikooli ajalooprofessor ja raamatu «Antifa: antifašistide käsiraamat» autor Mark Bray selgitas New York Timesile, et liikumisel puudub selge juhtimisstruktuur ja liider, pigem on tegu grupi aktivistidega, keda ühendab ideoloogia. Viimastel aastatel taas intensiivsemalt tegutsema asunud liikumisele ei ole võõras ka vägivald.