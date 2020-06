Lukašenko saatis Valgevene valitsuse laiali

«(Valgevene) president otsustas praeguse valitsuse laiali saata. Vastav seadlus on allkirjastatud,» teatas riigitelevisioon.

Lukašenko pidas kolmapäeval kohtumise, millel arutati järgmise valitsuse koosseisu. Riigipea lubas, et mingeid suuri muudatusi valitsuses ei saa olema.

Lukašenko meenutas, et pärast ametisoleva presidendi presidendikandidaadiks registreerimist on enne valimisi alati kuulutatud välja uue valitsuse koosseis.

Ta ütles: «See on põhimõtteline küsimus, et inimesed näeksid, kellega me tööle hakkame.»