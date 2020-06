Hispaania pikendas viimast korda eriolukorda

Parlamendi samm tähendab, et koroonapandeemiaga kehtestatud piirangud jäävad jõusse, kuid neid on märkimisväärselt leevendatud pärast liikumiskeelu ja teiste meetmete rakendamist märtsi keskel.

Hispaanias on koroonaviirusesse nakatunud üle 287 000 inimese, COVID-19 on nõudnud vähemalt 27 128 inimese elu. Olukord on aga paranemas ja viimase nädala jooksul on surnud ainult umbes 60 inimest.