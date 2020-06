Putin kuulutas tohutu kütuselekke tõttu välja riikliku eriolukorra

«Miks riigiasutused saavad sellest teada kaks päeva hiljem? Kas me peame eriolukordadest sotsiaalmeedias teada saama? Kas teil on seal kõik korras?» päris Putin NTEK juhilt Sergei Lipinilt tolle pead silmas pidades.

Putini sõnul on vaja kehtestada riiklik eriolukord, et puhastustöödele saaks suunata rohkem ressursse.

Maailma Loodusfondi (WWF) ekspert Aleksei Knižnikov ütles, et nende organisatsioon oli see, kes teavitas eksperte, olles õnnetusest oma allikate kaudu teada saanud.

Knižnikov märkis, et diislikütus on naftast kergem ning see pigem aurustub kui upub, kuid puhastustööd on mürgisemad.