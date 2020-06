Valge Maja: Trump on endiselt ülekaaluline, kuid muidu hea tervisega

Trump on avaldanud terviseraporti igal aastal. Eelmine tervisekontroll tehti 2019. aasta veebruaris. Novembris tegi ta visiidi valitsuse haiglasse, öeldes, et see on sissejuhatus uue aasta kontrollile. USA meedia spekuleeris, kas Trump varjab mõnda terviseprobleemi.