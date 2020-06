Viini Riigiooper avab uksed sajale külastajale etenduse kohta

«Meil on ainult 100 inimest saalis. Seda pole väga palju, kuid see on algus, ja see on see, kuidas muusikat tuleb ja peab kogema - vahetult,» ütles dirigent Daniel Barenboim, kes juhatab Viini filharmooniaorkestrit reedel Musikvereinis esimesel kontserdil pärast koroonapiirangute leevendamist.