McCanni kadumisloo peamine kahtlusalune on sakslasest pedofiil

Saksa politsei teatel on leitud uus kahtlusalune, kelleks on Saksamaal laste seksuaalse kuritarvitamise ja narkokaubanduse eest vanglakaristust kandev 43-aastane. Der Spiegeli teatel on kahtlusaluseks Christian Brückner, kes anti 2017. aastal Portugali võimude poolt Saksamaale välja. Saksa juhtivuurija Christian Hoppe selgitas ZDFile, et uurimise tulemusena selgus mehe võimalik seotus McCanni kadumisega.