PILK MINEVIKKU ⟩ Leedu teismelise võigas mõrv muutis Euroopa häiresüsteemi

Tüdruku perekond kaebas tragöödia järel kohtusse Leedu riigi, kuna viimane ei olnud rakendanud Euroopa Liidu (EL) eeskirja, mille kohaselt liikmesriik on kohustatud tasuta tagama, et iga numbrile 112 tehtud kõne puhul on teada ka selle tegemise asukoht. Juhtum jõudis välja Euroopa Kohtusse.