Juba nädala jagu kestnud vägivaldsed meelavaldused politsei jõhkrutsemise vastu viisid mitmes USA linnas öise liikumiskeelu kehtestamiseni, kuid õhus on endiselt küsimus, kas meede tõesti aitab korda hoida või teeb meeleavaldajatest ja korrakaitsjatest lihtsalt vihavaenlased?

«Asja mõte pole sekkuda inimeste võimalusse protestida, meelt avaldada, oma viha väljendada, keelata neil oma arvamust välja öelda,» selgitas ta AFP-le New Yorgi ülikooli juures töötav kriminaalõiguse eksperdi Dennis Kenney. «Eesmärk on tööriista loomine, millega politsei suudab ennetavalt sekkuda ja takistada neid tegemast asju, millele me loomulikult kõik oleme vastu.»