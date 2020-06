Tiananmeni veresauna mälestanud langesid Hongkongi politsei küüsi

Hongkong on seni olnud ainus paik Hiinas, kus veresauna aastapäeva tähistamine on lubatud, kuid seekord keelati see esimest korda 30 aasta jooksul ära. Politsei põhjendas otsust sellega, et rahvakogunemine kujutaks endast suurt ohtu üldsuse tervisele ja inimeludele.

«Ma ei usu, et see on pandeemia pärast. Minu meelest on see poliitiline mahasurumine,» ütles 53-aastane Wong päeval Victoria pargis barrikaadi ees hukkunutele austust avaldades.