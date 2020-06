ELi volinik: riigid käitusid kriisi alguses nagu paanikaostlejad

Euroopas on asutud piiripiiranguid vaikselt küll kaotama, kuid Johansson ütles Politicole antud intervjuus, et riigid peaksid piirangute kehtestamisel puhkenud kaosest õppima.

«Piirangute ja piirikontrollide kehtestamise järel valitses mõnedel piiridel kaos. Arvan, et liikmesriigid käitusid veidi nagu inimesed. Kui kriis puhkes, tormasid kõik supermarketitesse, et osta palju pastat ja tualettpaberit selleks, et minna koju ja uks lukustada. Liikmesriigid käitusid samamoodi,» sõnas ta.

Ylva Johansson. FOTO: POOL/REUTERS/Scanpix

«Kui viirus on kõigis liikmesriikides, siis nende riikide vahel piiride sulgemine ei ole väga efektiivne viis haiguse ja viirusega tegelemiseks,» ütles volinik ja lisas, et sotsiaalne distantseerimine ja ohutusnõuete järgimine on viiruse leviku piiramisel märksa tõhusamad.

Politico teatel arutavad ELi siseministrid homme võimalusi reisikeeldude ja piiridel kehtestatud piirangute leevendamiseks.

Itaalia avas eile piirid naabritele ja välisminister Luigi Di Maio loodab turismisektorile juuni keskpaigaks taas hoo sisse saada. Samas pole kõik naabrid sama innukad Itaaliale samaga vastama.

Šveits on hoiatanud oma kodanikke, et Itaaliasse sõitjaid ootavad kodumaale naastes «tervishoiumeetmed». Šveits avab 15. juunist piiri Saksamaa, Prantsusmaa ja Austriaga, aga mitte Itaaliaga.

Austria tühistab samuti juuni keskel reisipiirangud Saksamaa, Šveitsi, Tšehhi, Slovakkia ja Ungariga. Itaalia piir jääb aga kinni, sest nagu tervishoiuminister eelmisel nädalal ütles, on Itaalia ikka veel nakkuskolle. Teised riigid nagu Suurbritannia ja Belgia ei soovita oma kodanikel tungiva põhjuseta välismaale sõita.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte kritiseeris itaallastele kehtivaid piirangud säilitanud Kreekat ja Austriat, nimetades sellist käitumist diskrimineerivaks ja vastuvõetamatuks.

Saksamaa, Prantsusmaa, Austria ja Šveits nõustusid oma piirid avama 15. juunil, kui olukord seda lubab. Belgia loodab sama teha kõige varem 8. juunil, Hispaania avab piiri Portugali ja Prantsusmaaga 1. juulil, kirjutab Politico.

Mõned riigid on samas otsustanud luua nn reisimullid, lubades riikidesse inimesi, kes tulevad madalama nakkusriskiga riikidest. Esimene mull tekitati Baltimaades, Kreeka ja Küpros on samuti otsustanud lubada siseneda vaid teatud riikidest tulevatel reisijatel.

«Teil võivad olla mullid, see on OK,» ütles Johansson Politicole. «Te pole kohustatud avama kõiki piire samal ajal, me ütleme, et see on otsus, mille iga liikmesriik peab ise langetama. Soovitame seda teha vastavalt epidemioloogilisele olukorrale.»