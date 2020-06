ÜRO juht toetab kõigile kättesaadava vaktsiini väljatöötamist

«Covid-19 vaktsiin peab olema ülemaailmne avalik hüve – rahvavaktsiin, mida nõuavad üha enamad maailma liidrid,» ütles Guterres vaktsiiniuuringuteks raha kogumise virtuaalsel tippkohtumisel.

Ta kutsus üles üleilmsele solidaarsusele, et vaktsiin oleks kättesaadav igale inimesele.

Videokohtumist võõrustab Ühendkuningriik ning selle eesmärgiks on 7,4 miljardi dollari kogumine vaktsineerimisprogrammideks, mis on pandeemia tõttu seiskunud ning rahastamisalgatuse käivitamine võimalike Covid-19 vaktsiinide tootmiseks.

Briti peaminister Boris Johnson kutsus üles uuele tervishoiualase koostöö ajastule, et haiguse vastu võidelda, iseäranis vaesemates riikides.

Kohtumisest võtavad osa enam kui 50 riigi esindajad, samuti isikud nagu Bill Gates, et koguda vahendeid vaktsiiniühendusele Gavi.

Järgmise viie aasta jooksul tahab organisatsioon taaskäivitada peatatud vaktsineerimisprogrammid ning võimaldada vaktsiine väiksema kuluga umbes 300 miljonile lapsele üle terve maailma.

Gavi ja selle partnerid käivitavad ka rahastusalgatuse, et osta võimalikke vaktsiine COVID-19-le, suurendada nende tootmist ja toetada nende vedu arengumaadesse.

«Selline toetus rutiinsele vaktsineerimisele tugevdab vaesemate riikide tervishoiusüsteeme, et koroonaviirusega toime tulla – ning aitab sellega (viiruse) rahvusvahelist levikut peatada,» ütles Johnson ajakirjanikele kolmapäeval.

«See viirus on näidanud, kui ühendatud me oleme. Me võitleme nähtamatu vaenlase vastu. Keegi ei ole ausalt öeldes ohust pääsenud, kuni me kõik oleme ohust pääsenud.»

USA president Donald Trump saatis konverentsile salvestatud pöördumise, milles ütles: «Nagu koroonaviirus on näidanud, piire ei ole. See ei diskrimineeri.»

«See on kuri, see on jäle. Kuid me suudame kõik sellega ühiselt toime tulla ... me teeme kõvasti tööd.»

USA astus sel aastal välja Maailma Terviseorganisatsioonist (WHO).

Tehnoloogiafirma Microsoft asutaja Gates sõnas varem, et ravimifirmad on hakanud tegema koostööd, et tagada toimiva vaktsiini tootmismahud.

«See on olnud suurepärane, ravimifirmad ütlevad jah, isegi kui meie vaktsiin pole parim, me anname kasutamiseks oma tehased,» ütles ta BBC raadiokanalile.

Ametlikel andmetel on koroonaviiruse pandeemia tapnud alates selle tuvastamisest Hiinas mullu detsembris enam kui 380 000 inimest. Viiruse leviku pidurdamiseks kehtestati liikumiskeelud riikides üle terve maailma, mis tõi kaasa suuri häireid majandustegevuses ja paljude vaktsineerimisteenuste peatamise.

WHO, ÜRO lasteagentuur (UNICEF) ja Gavi hoiatasid eelmisel kuul, et vaktsineerimine on peatatud ligi 70 riigis, mõjutades umbes 80 miljonit alla üheaastast last.

Lastehalvatuse vaktsineerimiskampaaniad peatati kümnetes riikides. Vaktsineerimine leetrite vastu peatati 27 riigis, teatas UNICEF.

Guterres ärgitas konverentsile tulnud osapooli lubama «ohutute viiside leidmist, kuidas vaktsineerimist jätkata, isegi Covid-19 leviku jätkumisel».

Hiljutine Londoni Hügieeni ja Troopilise Meditsiini Kooli ja Gavi mudel näitas, et iga koroonaviiruse surma kohta, mida saab ära hoida vaktsineerimiskampaaniate peatamisega Aafrikas, võib surra kuni 140 inimest vaktsiinidega ennetatavatesse haigustesse.