Minsk ja Moskva võivad sügisel naasta lõimumisküsimuste juurde

«Täna on kahe riigi valitsused jõudmas teatavate kokkulepeteni selle olukorra lahendamiseks, mis kujunes meie suhetes käesoleva aasta alguses. See on väga hea märk,» ütles Sjamaška.

«Minsk on valmis iga hetk läbirääkimistelaua taha istuma, kui meie Vene partneritel ja sõpradel jätkub vaid head tahet. Arvan, et see hetk saabub tänavu septembris-oktoobris, kui me peame naasma ettevalmistatud dokumentide juurde, millesse on pandud palju vaimujõudu, tööd ja aega,» lisas saadik.