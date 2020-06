Brasiilia president ähvardas riigi WHOst lahkumisega

«USA lahkus WHOst ja me uurime seda võimalust tulevikus. Kas WHO hakkab tööle ilma ideoloogilise kallutatuseta või lahkume ka meie,» ütles Bolsonaro.

Bolsonaro tegi avalduse vahetult enne tervishoiuministeeriumi teadet, et riigis ületas koroonaviiruse ohvrite arv 35 000 piiri.

Brasiilia on koroonasurmade arvult maailmas kolmandal kohal USA ja Suurbritannia järel.

Riigis on kinnitust leidnud rohkem kui 645 000 nakatumist.

Amazonase piirkonnas on suremus olnud märkimisväärselt suurem, kui mujal riigis. Brasiilia Põlisrahvaste Assotsiatsiooni (APIB) kinnitusel on 211 Brasiilia põliselanikku viiruse tagajärjel surnud ning nakatunuid on 2178.