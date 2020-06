Hispaania sotsid tahavad ELi-ülest kodanikumiinimumi

«See on aeg aruteludeks sotsiaalse kaitse teemadel,» lausus Hispaania asepeaminister ja Podemise juht väljaandele The Guardian. «Kõik, kes leiavad end haavatavast olukorrast, peaksid saama ligipääsu kaitsemehhanismidele, mis lubaksid neil täita oma külmikut ja hoolitseda oma pere eest.»

«Euroopa seisab hetkel silmitsi oma suurima väljakutsega Teisest maailmasõjast alates,» kirjutasid ministrid avalduses. «Vaja on koordineeritud Euroopa-ülest vastust, et vältida uut sotsiaalset ja majanduslikku kriisi nagu tabas meid 2008. aastal.»

«See raha jõuaks kõige haavatamate peredeni Euroopas ja liiguks otsesesse ringlusesse kohalike teenuste ja poodide kaudu,» seisis kirjas, kus lisati, et toetus kodanikumiinimumile on kasvanud juba enne pandeemiat. «On selge, et poliitiline suund on Covid-19 kriisiga pöördumas.»