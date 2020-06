Nagu kaladeta meri: Veneetsia üritab turistideta hakkama saada

Kohalikud on kadunud

Praegu elab Veneetsia ajaloolises osas vähem kui 70 000 inimest. Paljud on ära kolinud, jättes linna turistidele. Üür on liiga kõrge, tänavad ja ühistransport on alati ülerahvastatud ja tasuvaid töökohti vähe.

«Ma elan Giudeccas, piirkonnas, kus on endiselt kohalikke elanikke. Aga kesklinna piirkonnast on kohalikud täiesti kadunud,» selgitas 35-aastane Alessandro Dus.

Dus on vasakpoolne aktivist elamupindade õiguste eest võitleva ühingu ASC juures. Peaaegu kõik majad Veneetsias on turistidele välja üüritud.

«Noorel inimesel on Veneetsias peaaegu võimatu elada, sul peab olema väga kõrge sissetulek. Paljud noored lahkuvad. Need, kes jäävad, toovad tohutuid ohvreid ja elavad väikestes jagatud korterites,» lisas Dus.

Gondlimees Veneetsias. FOTO: MIGUEL MEDINA/AFP/SCANPIX

Ülikoole ja koole on Veneetsias palju ning haridus on turismi kõrval üks väheseid edukaid majandusvaldkondi. Kuid elu on üliõpilaste jaoks samuti väga raske.

«Kinnisvaraturg siin on hullumeelne. Üür on astronoomiliselt kõrge koha eest, mis on sageli kehvas seisukorras,» lausus 25-aastane tudengiühingu LiSC liige Ruggero Tallon. «Koroonaviirus on paljastanud probleemid ja vastuolud turismile keskendunud majandusmudelis.»

Kõik kinnitavad, et Veneetsia peab oma majandust mitmekesistama. «Veneetsia sureb ilma turistideta, kuid ka liiga paljude turistidega. Vaja on leida tasakaal,» lausus majandusameti aseminister Pier Paolo Baretta, kes kandideerib järgmistel Veneetsia munitsipaalvalimistel vasaktsentristlikus blokis.

«Aga ennekõike peame töötama välja majanduse, mis ei põhine turismil. Näiteks taastades käsitöö, klaasivalmistamise ja kirjastamise traditsiooni, valdkonnad, mis on kooskõlas kohaliku identiteediga,» sõnas ta.

Veneto piirkonna roheliste juht Luana Zanella on teinud ettepaneku, et Veneetsiast võiks saada Euroopa kliimamuutusi uuriva agentuuri asukoht.

«Veneetsia on kaunis ja prestiižne, kuid ka õrn. See on aeglaselt edasi rühkiva kliimamuutuse jaoks sümboolne linn,» märgib ta.

Lootust veel on

Veneetsia linnavalitsuse turisminõuniku Paola Mari sõnul suudab linn taas jalule tõusta. «Veneetsia on üks ilusamaid linnu maailmas. See taastub niipea, kui reisimine on Itaalias ja Euroopas taaskord võimalik. Lõppude-lõpuks on Veneetsia harjunud olema vastupidav. See linn tõuseb alati tuhast, nagu fööniks,» lausus Mar.

3. juunil taasavas Itaalia oma piiri pärast ligi kolme kuud karantiini. Praegu võivad riiki siseneda külastajad Euroopa Liidust, Schengeni viisatsoonist, Ühendkuningriigist, Andorrast, Monacost ja San Marinost.