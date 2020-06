AP: äärmuslaste rollist USA meeleavaldustel on vähe tõendeid

USA president Donald Trump on kirjeldanud rahutusi George Floydi tapmise järel kui vasakradikaalide organiseeritud kodumaist terrorismi, kohalikud kubernerid on süüdistanud meeleavaldustega kaasnenud vägivallas paremäärmuslasi, kuid kumbagi versiooni ei toeta palju tõendusmaterjali, kirjutas laupäeval USA uudisteagentuur Associated Press (AP).