Iraan on valmis andma üle Ukraina reisilennuki mustad kastid

«Kuigi juurdlus on peaaegu lõpule viidud ja kastide sisu ei tule kasuks ühelegi juurdlusele, oleme valmis need üle andma kolmandale riigile või (välismaisele) ettevõttele,» ütles Iraani asevälisminister Mohsen Baharvand riikliku uudisteagentuuri IRNA vahendusel.

Ottawa on nõudnud mitu kuud, et Iraan, millel pole tehnilist võimekust musti kaste dekrüpteerida, saadaks need välismaale, et nende sisu oleks võimalik analüüsida, kirjutas AFP.